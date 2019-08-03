رانيا يوسف بإطلالة جديدة بالهوت شورت!

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 05:47 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على إنستغرام ظهرت خلالها بإطلالة جريئة كعادتها. وأطلت رانيا يوسف في الصور ببلوزة بيضاء، وشورت قصير، وجاءت إطلالتها مثيرة وجريئة، وعلقت على الصور باللغة الإنجليزية قائلة: أنا أستمتع بنزهة المساء، إنها تساعدني على التفكير وتخفف الضغط. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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