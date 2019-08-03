كاتي بيري مطالبة بدفع 2.7 مليون دولار غرامة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت هيئة محلفين فيدرالية في لوس أنجلوس مؤخرًا، عن سرقة النجمة الأمريكية الشهيرة كاتي بيري فكرة أغنيتها الشهيرة “Dark Horse” من أغنية “Joyful Noise” لمغني الراب فلايم.

وبعد 3 أيام فقط من آخر جلسة، أصدرت الهيئة قرارًا بتغريم كاتي مبلغ 2.7 مليون دولار كتعويض للنجم فلايم.

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وبحسب جريدة الديلي ميل” البريطانية، سيتم تجزئة الغرامة على كاتي وشركتها “كابيتول ريكوردز”، حيث يتعين على المغنية الأمريكية دفع 550 ألف دولار، بينما تدفع شركتها 2.2 مليون دولار.

وفي أثناء إحدى الجلسات، ادعت كاتي أنها لم تسمع قط بمغني الراب فلايم قبل رفعه الدعوى ضدها، كما قالت إنها كتبت أغنيتها “Dark House” في مدينة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا بعدما سمعت ما قدمه المؤلف الأمريكي “دكتور لوك” من ألحان وإيقاع للأغنية.

ومع ذلك، قضت الهيئة في نهاية المطاف أن أغنية كاتي اقتبست أغنيتها من فلايم بطريقة غير لائقة، وخاصة فيما يتعلق بالإيقاع الموسيقي، بالإضافة إلى ذلك، قضت الهيئة بأن أغنية فلايم ساهمت في 22.5 % من أرباح أغنية “Dark House”، والتي عادت على كاتي بما يصل إلى 3.2 مليون دولار وعلى شركتها بـ 31 مليون دولار.