منة جلال بإطلالة غير متوقعة: مفاجأة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية منة جلال أن تغير اللوك الخاص بها، واختارت لها لوك جديد تماما.

منة نشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وظهرت في الصور بلون شعر أسود، وعلقت قائلة: «وأدي المفاجأة صبغت شعري أسود عشان المسلسل إيه رأيكم».

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جمهور الفنانة المصرية اختلف حول اللوك الذي اختارته لنفسها، فالبعض رأى أن اللون الأسود يليق بها، بينما رأى البعض الآخر أن الأشقر أكثر جمالا عليها وأنها لم توفق في اخيار اللوك.

منة جلال تعاقدت مؤخرا على بطولة مسلسل «حوادث الشانزليزيه»، وذلك بعد فترة غياب عن الدراما.

ويشارك في بطولة مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفي، إنجي المقدم، إدوارد، منة جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، أنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل وغيرهم.

والعمل من إنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي، ومن قصة أيمن سليم، وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.