تغريدة سهى قيقانو عن الفلسطينيين تثير غضبًا عارمًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اللبنانية سهى قيقانو، حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، طالبت فيها بحرق الفلسطينيين في محرقة “هتلر”.

وقالت سهى في تغريدتها: “بعد ما خلصنا من مشروع ليلى الشيطاني، فلتو الفسطينيين بصيدا بمظاهرات ضد قرارات وزير العمل، العما ملا بلد”.

واضافت: “صار بدا مكتب ثاني أو حكومة عسكرية أو أفران هتلر فلتانين مثل الوحوش بدون يقعدوا عنا ويشتغلوا بلا قوانين”.

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وقد أثارت تغريدتها حالة غضب شديدة بين رواد صفحتها ووصفها البعض بالعنصرية وطالب بعض الإعلاميين اللبنانين والنجوم بمحاكمتها وقدم البعض بالغ للنائب العام وطالب فيه بتقديمها للمحاكمة ومنهم الإعلامي اللبناين هشام حداد.

وردت سهى على تغريدة هشام حداد، ضدها، في تصريحات صحفية واصفةً إياه بالناكر للجميل والغدار، بعد نشره لتغريدة مضادة، أهانها فيها، مستذكرةً بعض المواقف السابقة التي رافقته فيها ودعمته، في بداياته الإعلامية.

واعتبرت سهى أن الخلاف بينها وبين حداد، ليس شخصي، وإنما سياسي بحت، بسبب موالاتها لحزب التغيير والإصلاح، بعكسه.