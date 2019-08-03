منة فضالي تشعل «أنستجرام» بالفوشيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مازالت الفنانة المصرية منة فضالي تستمتع بأجازتها الصفيية على أحد الشواطئ، وتحرص على نشر صورها على البحر باستمرار.

منة شاركت جمهورها في صورة لها وهي ترتدي مايوه، حيث ظهرت من الخلف في الصورة، وكشفت عن مفاتنها بصورة واضحة.

الفنانة الشابة تلقت عدد هائل من التعليقات على اللقطة التي نشرتها، وتغزل الجمهور في جمالها، وسألها البعض معنى التاتو المرسوم على كتفها.

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الفنانة المصرية تغيبت عن الموسم الرمضاني الفائت، وقالت إنها لا تريد الموافقة على أدي دور للمشاركة فقط، ولا تريد أن تكرر نفسها.

وكانت منة شاركت قبل رمضان في مسلسل «قيد عائلي»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وقام ببطولته عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، ريم البارودي، محمد نجاتي، ومحمد محمود عبدالعزيز، ويتم التحضير للجزء الثاني حاليا.

واعتذرت الفنانة مؤخرا عن المشاركة في مسرحية «جوازة مرتاحة»، والذي يقوم ببطولتها الفنان أحمد صفوت، وحلت محلها الفنانة ريم البارودي، وقالت منة إنها اعتذرت عن العمل لأن ظروف التصوير لا تتناسب معها،