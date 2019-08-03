إليسا وصديقها بنفس الإطلالة ويقلدان «تايتنك».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام بصور من عطلتها الصيفية والتي تقضيها برفقة صديقها المقرب.

إليسا، نشرت صور لها برفقة وديع النجار ، واختار الثنائي نفس لون الإطلالة حيث ظهرت كلا منهما بالتيجر وعلقت إليسا على الصور قائلة: “مع صديقي المقرب وديع النجار”.

وكانت شائعة قد انتشرت عن علاقة عاطفية تجمع بين إليسا ووديع النجار، منذ عدة شهور بسبب نشرهما الكثير من الصور مع بعضهما، لكن النجار نفى الأمر في حلقة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه السابق “كل يوم”.

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وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، مؤخرا، اعتذارها عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم الموسم المقبل من برنامج اكتأغنية شاف المواهب الغنائية The Voice، معللة الاعتذار بالتحضير لألبومها الجديد.

من ناحية أخرى أحيت إليسا، مؤخرًا حفلا غنائيا ناجحًا ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت وسط حضور جماهيري كبير وشاركها في الغناء المطرب السوري ناصيف زيتون، والمطربة الشابة ماريتا عاصي الحلانين في إحدى فقرات الحفل.

إليسا كشفت على المسرح أن والدتها طلبت منها سماع أغنية معينة، وهي «سلملي عليه»، وبالفعل قدمتها وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور، ترحيباً بوالدة النجمة اللبنانية.