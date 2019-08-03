محمد سامي يوضح حقيقة رفضه التعاون مع آسر ياسين في بدايته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص المخرج المصري محمد سامي، على الرد على تصريح مدربة التمثيل مروة جبريل، عن رفضه التعاون مع الفنان آسر ياسين، في بدايته الفنية.

وقال محمد سامي في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “والله أنا مش عارف ايه الكلام ده!! مع كل الاحترام لصاحبة الكلام ده، اللي محصلش نهائي لأني ببساطة لما كنت بعمل أول مسلسل ليا آدم في ٢٠١١ كان أسر عامل كذا بطولة زي الوعد اللي في ٢٠٠٨”.

وأضاف: “ده معناه اني صاحبة الكلام ده عايزه سوكسيه أنها صاحبة نظرة وشافت اللي محدش شافو !!!، مش مشكلة، بس مايصحش نتكلم بلسان الناس، كل الاحترام لأسر ياسين ومروة جبريل”.

يذكر أن مدربة التمثيل مروة جبريل، قالت خلال لقائها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” والمذاع عبر فضائية cbc : “محمد سامي طلب منها منذ سنوات ترشيح ممثل شاب للعب دور الفتي الوسيم في أحد المسلسلات، لترشح له آسر ياسين الذي كان في بداية مسيرته الفنية، إلا أن سامي لم يقتنع بذلك الترشيح، وقال لها إن “آسر” لا يصلح للدور، ولن يصنف أبدًا كممثل في شخصية البطل الوسيم”.