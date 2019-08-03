شيري عادل تنشر صورة مع شقيقها وتوجه له رسالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لم تعتاد الفنانة المصرية شيري عادل ان تنشر صور عائلتها، ولكنها قررت أن تخرج هذه المرة عن المألوف.

شاركت شيري عادل جمهورها في أول صورة لها مع شقيقها، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الفنانة علقت على الصورة وكتبت: «الأخ.. هو الشخص الموجود عندما تحتاج إليه، وهو الذي يساندك عندما تسقط، والشخص الذي يتمسك بك حينما لا يريد أحد، الأخ دائما صديق” شقيقي».

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة الشابة، والذي لاحظ وجود شبه كبير بينها وبين شقيقها.

وقد انتشت مؤخرا عدد من الشائعات عن وقوع الانفصال بين شيري عادل وبين زوجها الداعية معز مسعود، ولكنهما حرصا على نفي الشائعة.

شيري نشرت فيديو لها على خاصية الأستوري عبر «أنستجرام» فيديو قصير لها برفقة زوجها، وهما يتمازحان سويا.

يذكر أن معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل “السهام المارقة” قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما قبل فترة.