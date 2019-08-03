رولا سعد بائعة شوكولاتة في «دكان شلاطة».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أنهى المخرج السينمائي إيهاب عبد اللطيف تصوير أحدث الكليبات الغنائية للمطربة اللبنانية رولا سعد بعنوان “دكان شلاطة”.

الأغنية تقدم باللهجة المصرية، وتنتمي إلى نوعية المقسوم الشعبي، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان بينو، وتوزيع رامي، وتقول كلماتها: “ماشية تاتا تاتا.. جايبة حاجة ساقعة.. وفي ايدي الشوكولاتة”.

وقد أعرب المخرج إيهاب عبداللطيف عن سعادته بالتعاون الثاني مع نجمة لبنان رولا سعد بعد إخراجه كليب “اتقدم يا فرعون”، دعما منها للمنتخب المصري في البطولة الأفريقية والتي أقيمت الشهر الماضي بالقاهرة.

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وصرح إيهاب أنه قام بتجهيز ديكور خاص لحارة شعبية ذات ألوان مبهجة داخل ستوديو العدل جروب بضواحي الهرم ليتم تصوير الكليب بها، والذي من المقرر عرضه على جميع القنوات الموسيقية خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن “رولا” تقوم بتجسيد شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال لذلك تقرر العمل في “دكان شلاطة” والذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل اتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الحر.

والجدير بالذكر أن المخرج إيهاب عبداللطيف قد أنهى مؤخرا تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان “دفع رباعي” والذي ينتظر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.