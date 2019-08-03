بعد أن راهنت على عدم زواجها.. زينة غاضبة: كان سرا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صرحت الفنانة المصرية زينة أنها لا تفكر في تكرار تجربة الزواج مرة ثانية، وراهنت على عدم تغيير كلامها بمليون دولار.

ويبدو أن زينة قد شعرت بالضيق بعض الشيء، بعد أن نشر هذا التصريح ضمن حوارها بمجلة “زهرة الخليج”، حيث أكدت أنه كان سرا بينها وبين الصحفي الكبير ربيع هنيدي.

الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام: “صديقي الغالي والعشرة الطيبة ،،مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ماشاء الله عليك يا #ربيع”.

وأضافت: “فعلا يا بخت من كان صديقه من أهم صحفيين الوطن العربي.. لا وأنا فاكره بتكلم مع نفسي شكراااا يا حبيبي.. بالمناسبة الرهان ده كان سر بيني وبينه”.

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ومن جانبه رد عليها ربيع هنيدي محاول ممازحتها، بقوله: “أنتظر ان تخسري الرهان.. مع ذلك قيمتك عندي أغلى من المليون.. منورة دوما ومبروك فيلمك الجديد”.

وكانت زينة قد أكدت في الحوار أنها لا تفكر في تكرار تجربة الزواج مرة ثانية، مشددة على أنها لن تغير رأيها في الزواج، وراهنت على ذلك بمليون دولار، حيث قالت: ” لا أفكـرفي الزواج، «وعهد الله» لن أغيّر كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية”.

وعن أسباب اتخاذها هذا القرار، قالت: ” أنا فعلاً فقدت الأمل في أن أجد رجلاً مثل أبي الراحل، حيث أنه كان رجلا محترما ورائعا”.

وتابعت: “أنا مرتاحة من دون رجل، ثم إن التعب الذي أنا فيه.. هو أريح كثيراً بالنسبة لي من تعب الارتباط برجل.