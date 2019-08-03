تامر حسني يشعل حفله فى الساحل الشمالي وسط حضور كثيف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كثيف، حيث حمل الحفل لافتة كامل العدد.

وبدأ الفنان المصري الحفل بأغنية “عيش بشوقك”، ثم قدم باقة كبيرة من أجمل أغانيه التي تلاقي تفاعلا كبيرا من كل محبيه، مثل: “ناسيني ليه، عمري ابتدا”، وغيرها من الأغاني.

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وشارك تامر حسني جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وقد حازت صور الحفل على إعجاب متابعيه.

وكان الفنان المصري تامر حسني قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان مؤقت “كل سنة وأنت طيب”، ولم يحسم أمره حتى الآن في عرضه بموسم عيد الأضحى، ومن المقرر أن يعلن عن موعد عرضه واسمه الجديد خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق آخر يستعد تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا آخر في عمان، وذلك يوم ١٥ من شهر أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا أيضا.