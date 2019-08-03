هشام عباس يحيي حفل غنائي كبير فى بورتو مطروح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري هشام عباس حفلا غنائيا ضخما فى بورتو مطروح، بحضور كثيف من جمهوره الذى حضر من جميع أرجاء المحافظة للاحتفال مع نجمهم المفضل الذى غاب لفترة عن إحياء الحفلات بها ليعود بقوة بوجبة غنائية دسمة استمرت لساعتين متواصلتين.

الفنان المصري بدأ حفله فى الساعة الحادية عشر مساء على أنغام أغنية “نارى نارين”، والتي أشعل بها حماس الحضور منذ البداية ليرحب بعدها بهم ويعرب عن سعادته بتواجده بالحفل.

Advertisements

عباس قدم خلال الحفل عدد كبيرا من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، وفي نهاية الحفل قدم الفنان المصري الشكر للشركة المنظمة للحفل.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان هشام عباس لإحياء حفلا غنائيا آخر ضمن حفلات المهرجان الصيفى الدولي بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم السبت الموافق 31 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم هشام عباس خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد والتى سيتم طرحها فى الفترة المقبلة.

ومن ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد، “اهربى”، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، وأغنية “الفتره اللى فاتت”، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، وأغنية “حاجات مبتتفهمشى”، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، وأغنية “عامل ضجة” من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادي، وتوزيع توما.