- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجه أحد المتابعين اتهامًا للفنان المصري محمود البزاوي، اتهمه فيه باستغلال زواجه من ابنة الكاتب الراحل محمود السعدني، لكسب مزيد من الأدوار والشهرة.
وقال في تغريدته: “عارف دور النصاب هو أكتر دور لايق عليك، اللي هو حد معدوم الموهبة بس متجوز بنت محمود السعدني فيقرفنا بقي بسبب الواسطة ويعمل فيها نجم”.
في الوقت نفسه رد عليه أكرم نجل محمود البزاوي، مؤكدًا أن أباه لم يستغل اسم السعدني في أي أغراض فنية، قائلًا: “جدي وعمنا محمود السعدني اسمه في حياة أي حد يشرف كده كده .. بس في نفس الوقت أبويا عمره ما استخدم اسمه في أنه يوصل.. بدليل إن وصول أبويا لليّ هو فيه حصل بعد وفاة جدي.. عموما كل الاحترام والتقدير لحضرتك وشكرا على كلامك”.
يذكر أن محمود البزاوي، يشارك في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، بفيلم “كازابلانكا” مع أميرة كرارة وغادة عادل، وإياد نصار، وعمرو عبدالجليل.
كما شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «كلبش 2»، وهو من بطولة أمير كرارة، هيثم أحمد زكي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.
كانت هذه تفاصيل خبر مغرد يتهم محمود البزاوي باستغلال حماة للوصول للشهرة ونجله يرد.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.