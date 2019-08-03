نسرين أمين مع شقيقتها على شاطئ البحر.. لن تصدق الشبه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نسرين أمين جمهورها في صورة جديدة لها على شاطئ البحر.

نسرين ظهرت في الصورة برفقة شقيقتها على الشاطئ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «أغسطس سعيد مع شقيقتي».

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الفنانة المصرية تلقت عدد من التعليقات من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، واكد الجمهور على الشبه الكبير بينها وبين شقيقتها.

نسرين أمين شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، حلا شيحة، وماجد المصري.

نسرين نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، مع الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة زينة، كما شاركت في مسلسل «عزمي وأشجان»، مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

نسرين أمين من مواليد عام 1984، قدمها المخرج يسري نصر الله لأول مرة في فيلم «احكي يا شهرزاد»، ومن أهم أعمالها في الدراما : «آسيا، ذات، سجن النسا، سبع وصايا، عد تنازلي، الأسطورة»، كما شاركت في عدة أفلام ومنها: «قبلات مسروقة، ولاد رزق، زنقة ستات، احكي يا شهرزاد».