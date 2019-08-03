جمهور شاروخان يطالبونه بفيلم جديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

النجم شاروخان الذي شوهد لآخر مرة على شاشات السينما في فيلم Zero للمخرج أناند راي وبطولة كاترينا كايف وأنوشكا شارما لم يعلن بعد عن فيلمه التالي.

مرت سبعة أشهر منذ أن أطلق نجم بوليوود فيلمه الأخير الذي فشل فشلا كبيرا في إيرادات شباك التذاكر الهندي وانتظر الجمهور المحب له تفاصيل حول مشروعه القادم، لكن الانتظار طال ولم يكن هناك غير تصريحات تدفعهم لليأس من تقديم أي أعمال جديدة.

مؤخراً، عندما سئل الممثل عن سبب ابتعاده مؤقتاً عن السينما، قال شاروخان SRK أن عقله لا يطاوعه في الوقت الحالى على الإقدام على أية مشاريع جديدة، أنه يرغب فقط في قضاء بعض الوقت مع عائلته لفترة.

بعد كل هذا ، وبعد أن فقدوا صبرهم وأرادوا الإجابة عن الأسئلة الكبيرة في النهاية ، لجأ محبو شارزخان الى تدشين هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حرصهم على إعلان فيلمه القادم.

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من خلال جعل هاشتاج #WeMissSRKOnBigScreen أعلى تريند على Twitter ، يشارك عشاق شاروخان Shah Rukh Khan الآن بعض الصور ومقاطع الفيديو من أفلامه المفضلة إليهم.

كانت هناك تقارير سابقة تحدثت عن قرار النجم الهندي بالحصول على استراحة من العمل لبضعة أشهر، يقوم خلالها بتحليل ودراسة أسباب فشل أحدث أفلامه Zero والذي عرض في شهر ديسمبر في العام الماضي،

والآن يبدو أن شاروخان في طريقه إلى العودة إلى العمل في المستقبل القريب، حيث تحدث تقرير جديد نشر على

موقع Pinkvilla عن استعداد شاروخان للعمل في فيلم جديد.

طبقا لما نشره الموقع نقلا عن مصدر مطلع فإن شاروخان قد قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من عروض الأفلام المقدمة له، ووقع اختياره على فيلم Lungi OF Land LOL وهو إعادة إنتاج للفيلم الشهير Veeram الذي عرض في عام 2014 وقام ببطولته اجيت كومار