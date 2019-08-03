نسرين أمين بملابس البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نسرين أمين صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت نسرين في الصور بملابس البحر، وارتدت نظارة شمسية، وبرنيطة على رأسها. وتنتظر نسرين أمين، عرض فيلم "أولاد رزق 2"، والذي تشارك فيه مع كل من أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، عمرو يوسف، ومن إخراج طارق العريان.

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