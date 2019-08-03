فيديو| خالد الصاوي يرقص ويغني احتفالا بعيد ميلاد شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان خالد الصاوي، بعيد ميلاد شقيقته الصغرى "دوللي"، مساء أمس الجمعة، في أجواء عائلية.

ونشر الصاوي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يرقص ويغني على أغنية " انزل يا جميل في الساحة"، بصحبة شقيقته دوللي، وبجانبهما تورتة عيد الميلاد.

وعلق في الفيديو قائلًا: " بمناسبة عيد ميلاد أختي اللي أصغر مني بـ15 سنة، هغنلها أغنية من الزمن الجميل".

جدير بالذكر أن خالد الصاوي ينتظر عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داوود، إخراج طارق العريان، كما يشارك في بطولة فيلم "الجوكر" مع الفنان تامر حسني