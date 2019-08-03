محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد شراء الأخير نادي الميريا الإسباني. وكتب حماقي: "ألف مبرووووووك يا رب إن شاء الله خطوة ناجحة وإن شاء الله أباركلك في نهاية الموسم بالصعود لدوري الدرجة الأولى هذا عهدي بك دائماً". يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، اشترى نادي الميريا الأسباني، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة له بقميص النادي وعلق عليها "مغامرة جديدة ادعولي". ويلعب نادي الميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد شراء نادي إسباني.. هذه رسالة حماقي لتركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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