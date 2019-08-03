كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 02:51 صباحاً - كشف الفنان اللبناني يوسف الخال، حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة نيكول سابا، بسبب مشاهدها الجريئة مع الفنان المصري عادل إمام في فيلم ”التجربة الدنماركية“.
وقال يوسف الخال، خلال لقاء تليفزيوني، جمعه بزوجته نيكول سابا، إن الانفصال حدث بالفعل في تلك الفترة ولكن ليس بسبب فيلم ”التجربة الدنماركية“ كما أشيع.
ومن ناحيتها، أكدت نيكول سابا كلام زوجها حول أسباب انفصالهما خلال تلك الفترة، منوّهة بأن فيلم ”التجربة الدنماركية“، كان بمثابة نقطة تحول في حياتها الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج نيكول سابا يتحدث عن مشاهدها الجريئة مع عادل امام في “التجربة الدنماركية”.. هل كانت سبب انفصالهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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