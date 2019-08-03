شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الموسم الثالث من "بيت الأشباح" على العائم الصغير..بعد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، مستمر لـ 15 ليلة عرض أخرى على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، و ذلك ابتداء من بعد غدا الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام السابعة مساء.

ويستمر العرض للموسم الثالث على التوالي نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه يونيو الماضي.

"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

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