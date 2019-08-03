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وفاة عبد الرازق فوزى "أكبر دوبلير" فى السينما المصرية عن عمر يناهز 82 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان عبد الرازق فوزى عن عمره يناهز 82 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها العناية المركزه حتى فارق الحياة بعد صراع مع المرض، وشيعت أسرته جثمانه وأقيم العزاء دون إخبارهم لنقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن الفنان عبد الرازق فوزى كان بطلا للجمهورية فى كمال الأجسام والمصارعة الرومانى فى الخمسينات، وظهر فى مشاهد عديدة فى بعض الأفلام السينمائية منها، "الجاسوسة حكمت فهمى"، وفيلم "أمير الظلام"، فيلم "ضد الحكومه"، فيلم "الابطال"، فيلم "ارزاق يادنيا"، فيلم "بنات ابليس"، فيلم "رصيف نمره خمسه"، بالإضافة إلى عمله كدوبلير فى فيلم "صراع الأيام" من خلال مشهد انقلاب السيارة، وسجل أعلى قفزة فى تاريخ الأكشن من ارتفاع ٢٨ متر أعلى سور القلعة فى الفيلم الاجنبى "الخرطوم".

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