شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تصور يوم واحد من "لص بغداد" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت النجمة أمينة خليل يوم واحد من فيلم "لص بغداد"، للنجم محمد إمام حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، وتستأنف تصوير مشاهدها فى دولة أوروبية مع إمام وباقي فريق العمل، ومن المقرر أن يسافر أبطال الفيلم بعد عيد الأضحى، وجمعت المشاهد بينها وبين فتحى عبد الوهاب وبطل العمل، ومحمد عبد الرحمن واحمد العوضى.

وتظهر أمينة خليل بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماماً، حيث تجسد شخصية رئيسة عصابة ومافيا فى دولة العراق وتعد محور الأحداث الرئيسية فى الفيلم، فهى شخصية شريرة وقوية ومتسلطة ولديها جيش كبير من المافيا تقوم بالسيطرة عليه .

يشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

يشار إلى أن آخر أعمال أمينة خليل فيلم "البدلة" مع النجم تامر حسنى وأكرم حسنى، من إخراج ماندو العدل، وتأليف أيمن بهجت قمر.