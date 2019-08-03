شكرا لقرائتكم خبر عن وجهاً لوجه.. رامى مالك مع دينزل واشنطن فى فيلم أكشن جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة مباحثات، مع النجم العالمى ذات الأصول المصرية رامى مالك، من أجل الانضمام لفيلم أكشن جديد أمام الممثل العالمى دينزل واشنطن، بعنوان The Little Things، والتى تم تأجيلها أكثر من مرة لانتهاء الأول من تصوير مشاهده في فيلم جيمس بوند الجديد الذى يلعب فيه دور الشرير.

وبحسب بعض التقارير التى أبرزتها الصحف الأجنبية، فإن المباحثات اقتربت من نهايتها وان الثنائى سيعمل على تحديد الخطوط العريضة للفيلم وبداية التصوير على نهاية الشهر الماضى، بعد انتهاء مالك من تصوير جميع مشاهده فى فيلمه الجديد.

وعلى سياق متصل كان قد حصل "مالك" على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم فيلم "Bohemian Rhapsody" ..