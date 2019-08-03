نبيل الحلفاوي: هذا اللاعب سبب تتويج الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة، يعلق بها على فوز الأهلي بالدوري.

وكتب الحلفاوي: "فوز الأهلي بالبطولة هذا العام لم يكن ليتحقق في ظل شهور عصيبة شهدت غيابات وإصابات استثنائية تعصف بأي فريق.. لولا لاعب استثنائي تحمل عبء الصمود بل والفوز متحملا بجسده النحيل خشونة متواصلة ممن عجزوا عن الحد من خطورته حتى استُنزف تماما".

وأضاف: "انحناءة شكر وتقدير للبطل المتفاني وليد سليمان".

يُذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي، من كبار مشجعي النادي الأهلي، ويحرص دائما على مساندة مجالس إدارة الأهلي في كل القرارات التي تتخذها.