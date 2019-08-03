ليالي الصيفية| ناهد السباعي بين الأمواج وكريم عفيفي مع زوجته أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

نرصد لكم في هذا الباب صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي صورة تجمعه بزوجته ونجله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

أحمد شامي

نشر الفنان أحمد شامي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية، وعلق: "شمس وبحر ومكان".

جيسي عبدو

نشرت اللبنانية جيسي عبدو، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة لها من رحلتها الصيفية، وظهرت في الصورة بـ "كاش مايوة".

شذا حسون

نشرت الفنانة اللبنانية شذا حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت شذا بملابس الصيف، مرتدية نظارة شمسية.

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصورة وهو جالس أمام البحر.

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورة لها من وسط الأمواج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، كما ظهرت بملابس الصيف، وعلقت: "السعادة تأتي في الأمواج".

نهال نبيل

شاركت المطربة نهال نبيل جمهورها بصورة " سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في مدينة اسطنبول، لقضاء عطلتها الصيفية.

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نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ "كاش مايوة" على "شيزلونج" من أحد الأماكن الساحلية في لبنان.

ياسمين كساب

نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من اللون الأبيض، من أمام البحر بأحد الشواطئ.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت منة في الصورة بملابس الصيف، من أمام " حمام السباحة" بسيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي.

سيف عريبي

نشر المنتج العراقي سيف عريبي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلته الصيفية في الساحل الشمالي.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة من أمام البحر من إجازتها الصيفية التي تقضيها بالساحل الشمالي.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر السعيد في الصورة بملابس كاجوال، وقميص فوشيا، من أمام الرمل، بأحد الأماكن الساحلية، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية.

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور صورة له من داخل " حمام السباحة"، من أحد الأماكن الساحلية، الذي يقضي فيها إجازته الصيفية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في مدينة كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت قمر في الصور بفستان أصفر قصير، ونظارة شمسية.

أحمد عصام

نشر الفنان أحمد عصام صورة " سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وارتدى عصام في الصورة ملابس الصيف، و"كاب" أحمر، من أحد الأماكن الساحلية، التي يقضي فيها إجازته الصيفية.