صورة| "جوجل" يحتفى بالذكرى الثالثة والسبعين لميلاد مديحة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: احتفى محرك البحث الشهير "جوجل" بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة مديحة كامل. ونشر جوجل صورة مرسومة للفنانةالكبيرة احتفالًا بذكرى ميلادها الثالثة والسبعين. تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل التي ولدت في 3 أغسطس 1948، ورحلت عن عالمنا في 13 أغسطس 1997، تاركة إرثا فنيا كبيرا ومن أشهر أعمالها السينمائية " العفاريت، 30 يوم في السجن، الصعود إلى الهاوية" وغيرها.

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