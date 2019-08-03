بالصور| بينهم دلال ونجوى فؤاد والإبراشي.. أبرز حضور عزاء والدة هالة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهى منذ قليل عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، الذي أقيم بكنيسة المرعشلي بالزمالك.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء للفنانة هالة صدقي في وفاة والدتها، ومنهم الفنانة الفنانة يسرا وشهيرة ونبيل الحلفاوي ونرمين الفقي وسوسن بدر ونبيلة عبيد وفيفي عبده وإلهام شاهين، دلال عبدالعزيز، والإعلامي وائل الإبراشي، المخرج أحمد البدري، ورجاء الجداوي، وأشرف عبدالغفور، وأشرف زكي، والمنتج هشام سليمان رئيس شبكة قنوات دي إم سي، ونهال عنبر، وغيرهم.

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وانهارت الفنانة هالة صدقي بالبكاء في عزاء والدتها، ومنعت الفنانة هالة صدقي التصوير من قبل الصحفيين.

ورحلت والدة هالة صدقي عن عالمنا، مساء أمس الأول الخميس، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، ودفنت بمدافن العائلة في أكتوبر.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كان مسلسل بركة، الذي عرض في رمضان الماضي، على قناة سي بي سي، مع الفنان عمرو سعد، تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.