ميريام فارس بـ"كاجوال" وإليسا تنشر صورة من آخر حفلاتها..10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نشرت الفنانة إليسا صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير من حفلها الأخير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة أنيقة، ووضعت مكياجًا متلائمًا مع إطلالتها.

حمدي المرغني

نشر الفنان حمدي المرغني صورة " سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر حمدي في الصورة بملابس كاجوال من داخل سيارته.

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت ببلوزة بيضاء وزينتها بالإكسسوارات، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

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مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بشعر بني، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس كاجوال.

كارلا حداد

شاركت الفنانة اللبنانية كارلا حداد جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت كارلا بفستان قصير ملون، وحازت الصورة إعجاب محبيها.

ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهرت ميريام بإطلالة جريئة.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بـ "تي شيرت" أسود.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة " سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هيدي في الصورة بملابس بيضاء، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.