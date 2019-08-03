محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المخرج باسم كريستو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي لفيلم " بالصدفة"، الذي يشهد أول تجربة سينمائية لكارول سماحة. وكشف البوستر عن موعد طرح الفيلم ، وهو 26 سبتمبر المقبل بجميع دور العرض. "بالصدفة"، بطولة كارول سماحة، وبديع أبوشقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، قصة الفيلم لكلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو في أول تجربة له بعد قيامه بإخراج عدد من البرامج.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن بوستر أول أفلام كارول سماحة.. تعرف على موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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