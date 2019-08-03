عمرو دياب ينعى والد المنتج حمادة إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعى الفنان عمرو دياب، والد صديقه المنتج حمادة إسماعيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، والذي توفى أمس الخميس 1 أغسطس. وكتب دياب في تغريدة: "خالص عزائي لأخي وصديقي حمادة إسماعيل لوفة والده، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان". يذكر أن أغنية " أنا غير" للفنان عمرو دياب تم تسريبها، أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

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