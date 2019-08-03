غاب عنها رامي مالك.. الكشف عن المشاهد الأولى لـ "James Bond 25 "

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف صناع فيلم James Bond 25 عن المشاهد الأولى من كواليس الفيلم عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة علي "يوتيوب".

وظهر في الكواليس دانيال كريج ومجموعة من نجوم الفيلم، فيما غاب رامي مالك عن الفيديو الذي وصلت مدته لأكثر من دقيقة.

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وتعطل الفيلم أكثر من مرة أثناء تصويره خلال الفترة الماضية بسبب إصابة دانيال كريج فى قدمه قبل أن يتعطل عدة مرات أخرى بسبب ارتباط رامى مالك بتصوير أحد أعماله والذى منعه أيضا من بدء مشاهده بصحبة فريق العمل.

وفي سياق متصل، طرح اسم المغني البريطاني الشهير إيد شيران بقوة، ليكون المرشح الأقوى لغناء شارة الفيلم، كما طُرح اسم ليدي جاجا لتشارك إيد شيران في غناء الأغنية، بعدما حصدت جائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم "a star is born" في حفل الأوسكار الماضي.