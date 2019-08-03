بالفيديو.. مصطفى قمر يطرح أولى كليبات ألبومه الجديد

طرح الفنان مصطفى قمر أولى كليبات ألبومه الجديد بعنوان "س من الناس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب"، وهو من كلمات تامر حسين، و ألحان رامي صبري، و توزيع توما، و الكليب من إخراج ياسين حسن.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر يستعد لطرح ألبومه الصيفي بعنوان "ضحكت عليا"، والذي فاجأ به جمهوره، بعد فترة غياب.