عمر خيرت يحيي حفلَا في محكى القلعة الشهر المقبل

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفل موسيقي عازف، يوم 1 سبتمبر الشهر المقبل، وذلك ضمن فعليات مهرجان القلعة، في دورته الـ

28، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة 7 مساءً.

يذكر أن مهرجان محكى القلعة يقام فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعايه وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.