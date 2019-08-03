يحيى الموسيقار عمر خيرت حفل موسيقي عازف، يوم 1 سبتمبر الشهر المقبل، وذلك ضمن فعليات مهرجان القلعة، في دورته الـ28، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة 7 مساءً.
يذكر أن مهرجان محكى القلعة يقام فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعايه وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر خيرت يحيي حفلَا في محكى القلعة الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.