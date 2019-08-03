هشام عباس يحيي حفلًا غنائيًا بمحكى القلعة.. نهاية أغسطس

يحيى الفنان هشام عباس حفلاً غنائياً، يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك ضمن مهرجان محكى القلعة، ومن المقرر

أن يبدأ الحفل في تمام الساعة 7 مساءً.

يذكر أن أن مهرجان محكى القلعة

يقام فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعايه وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.