بالصور.. دفتر عزاء والدة هالة صدقي

انتهت منذ قليل مراسم عزاء والدة الفنانة هالة صدقي بقاعة البابا شنودة الثالث، في كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة المرعشلي بالزمالك.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن و الإعلام والشخصيات العامة على حضور عزاء والدة الفنانة هالة صدقي أبرزهم: "يسرا، سوسن بدر، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال

عبد العزيز، إدوارد، منير مكرم، شهيرة، عبير صبري، بوسي، كارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، المنتج محمد محمود عبد العزيز، إنجي علي، رئيس نقابة المهن التمثيلية الأسبق أشرف عبد الغفور، الإعلامية بوسي شلبي، نبيل الحلفاوي، سميحة أيوب، محمد رياض، رئيس شبكة قنوات دي إم سي هشام سليمان، الفنانة المعتزلة نورا، الإعلامية منى الشاذلي، المخرجة إيناس الدغيدي، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، فيفي عبده".

يذكر أن والدة الفنانة هالة صدقي رحلت عن عالمنا أمس الخميس بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم تشييع جثمان والدتها مساء اليوم، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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