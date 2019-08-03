محمد هنيدي يعود لجمهوره في العيد بمسرحية 3 أيام في الساحل

العروض يوم الإثنين 12 أغسطس وتستمر إلي الجمعة 16 أغسطس على مسرح "كايرو شو" المواجه لبوابة 5 بمدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة ٦ أكتوبر.
أعلنت إدارة مسرح كايرو شو عودة عروض مسرحية 3 أيام في الساحل التي يقوم ببطولتها النجم محمد هنيدي في عيد الأضحى، ومن المقرر أن تبدأ
ومسرحية "٣ أيام في الساحل"، بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود محمود، أحمد فتحي، ندى موسى، مها أبو عوف، وهي من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.
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