23 أغسطس.. هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بمحكى القلعة

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان محكى القلعة، وذلك يوم 23 أغسطس الجاري.
ومن المقرر أن يقدم شاكر خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور مثل:" بحبك أنا، علي الضحكاية، ياريتني، لسه بتسألي، شكراً، مشتريكي، مش بحب وبس، معقول، كده برضه يا قمر".
يشار إلى أن مهرجان محكى القلعة يقامفي الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.
وكان الفنان هاني شاكر قد فاز بمنصب رئيس نقابة المهن الموسيقية خلال الأيام الماضية، للمرة الثانية على التوالي.
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