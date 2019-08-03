منى الشاذلي تقدم واجب العزاء في والدة هالة صدقي

قدمت الإعلامية منى الشاذلي واجب العزاء للفنانة هالة صدقي في والدتها بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك. بالزمالك. ورحلت والدة الفنانة هالة صدقي عن عالمنا أمس الخميس بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى الساحل الشمالى بالإسكندرية. بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى الساحل الشمالى بالإسكندرية.

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