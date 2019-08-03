منى الشاذلي تقدم واجب العزاء في والدة هالة صدقي

قدمت الإعلامية منى الشاذلي واجب العزاء للفنانة هالة صدقي في والدتها بكنيسة السيدة العذراء مريمبالزمالك.
ورحلت والدة الفنانة هالة صدقي عن عالمنا أمس الخميسبعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى الساحل الشمالى بالإسكندرية.
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