يسرا وسوسن بدر والفنانة المعتزلة نورا في عزاء والدة هالة صدقي

حرصت الفنانة يسرا علي الذهاب برفقة الفنانة سوسن بدر والفنانة المعتزلة نورا لكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الزمالك لأداء واجب العزاء للفنانة هالة صدقي التي رحلت والدتها عن عالمنا أمس. للفنانة هالة صدقي التي رحلت والدتها عن عالمنا أمس. وكانت والدة الفنانة هالة صدقي رحلت عن عالمنا أمس الخميس بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية. رحلت عن عالمنا أمس الخميس بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.

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