28 أغسطس.. حفل مدحت صالح بمهرجان محكى القلعة

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي، ضمن مهرجان محكى القلعة، وذلك يوم الأربعاء 28 أغسطس.

ومن المقرر أن يقدم "صالح"، خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها

ويتفاعل معها الجمهور مثل: "كوكب تاني، بحلم على قدي، قلب واحد، البلياتشو، النور مكانه في القلوب" وغيرها بمصاحبة الفرقه الموسيقيه للمايسترو عمرو سليم.

حدير بالذكر أن مهرجان محكى القلعة يقام فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعايه وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.