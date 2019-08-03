بالعسل والرطب.. عجمان تعزز موقعها على خريطة السياحة التراثية بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مسعى لتعزيز موقعها على خريطة السياحة التراثية في الإمارات، أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان، على مدار 4 أيام متواصلة، فعاليات "مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل" في دورته السادسة لعام 2019.

ويقام المهرجان تحت رعاية الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مركز الإمارات للضيافة، وتستمر فعالياته حتى غد السبت، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة.

ولدى افتتاحه فعاليات المهرجان الأربعاء الماضي، قال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن "مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل" يعزز التراث والهوية الإماراتية، ويشجع على زيادة عدد السياح الى الإمارات.

ويشهد المهرجان مشاركة واسعة من العاملين في قطاع التمور والعسل، وكذلك من الزوار والمهتمين بالتراث الإماراتي والمنتجات الزراعية التي شكلت جزءاً من حياة الإماراتيين منذ القدم.

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ويتضمن برنامج المهرجان، الذي يشارك خلاله 25 عارضا، مجموعة من المسابقات تشمل فئات الرطب والحمضيات والفواكه، حيث تصل قيمة الجوائز إلى نحو 420 ألف درهم توزع على 90 فائزا وفائزة.

أما مسابقة العسل التي تقام لأول مرة خلال "مهرجان ليوا عجمان" فتبلغ قيمة جوائزها 40 ألف درهم.

وبات "مهرجان ليوا للرطب والعسل" وجهة سياحية لإمارة عجمان تستقطب سنويا عشاق التراث، حيث يهدف المهرجان بأبعاده التراثية والثقافية والاقتصادية إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان في مجال سياحة المعارض والفعاليات.