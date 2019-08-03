شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. أحمد عز وأحمد فهمى يصوران فيلمهما "العارف" فى بلغاريا 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شركة "سينرجى فيلمز"، يوم 20 أغسطس المقبل موعداً نهائياً لسفر أبطال فيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد عز، إلى بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية هناك، والتى تستمر 3 أسابيع كاملة، على أن يعود فريق العمل الى القاهرة بعدها لتصوير بعض المشاهد قبل السفر مرة أخرى الى السعودية لتصوير جزء من الأحداث هناك.

وشهدت الفترة الماضية تحديد أكثر من موعد لاستئناف تصوير الفيلم الذى توقف منذ شهر يناير الماضى بسبب انشغال الأبطال بأعمال أخرى سواء سينمائية أو تليفزيونية، ولكن يتم التأجيل ونفس الأمر بالنسبة للسفر إلى بلغاريا الذى كان مقررا السفر اليها يوم 15 من شهر يوليو الماضى ولكن تم تأجيله كذلك.

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.

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