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تقييمات إيجابية لـ ذا روك وجايسون ستاثام بفيلم Hobbs & Shaw بعد عرضه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت دور العرض السينمائى، أمس، العرض الأول لفيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، المشتقة أحداثه من السلسلة الشهيرة Fate of the Furious، وسرعان ما لقى الفيلم تقييمات إيجابية عالية.

 

ونجح الفيلم الذى يغيب عن المشاركة فيه الممثل العالمى "فان ديزل" بطل السلسلة الرئيسية، فى حصد تقييمات إيجابية من قبل النقاد وأراء المشاهدين بعد العرض الاول للفيلم فى افتتاحيته الأولى، بحسب جريدة فاريتى.

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الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

 

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