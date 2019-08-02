كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 11:48 مساءً - أصابت صدمة جمهور خبيرة الجمال الشهيرة والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي هدى قطان، التي عرضت صورة ميكروسكوبية لبشرتها، إذ بدا أنها تحتوي على الكثير من الشوائب والعيوب وأنها باهتة وتفتقر إلى الإشراق.
وكشف مقطع فيديو، عن الخبيرة والتي أعربت عن شعورها بالاشمئزاز بسبب ما رأته، معلقةً: ” مرحباً جميلاتي. نشرت للتو على قناتي على “يوتيوب” فيديو حيث تمكنت من رؤية بشرة وجهي بالمجهر. لا يمكنني أن أصدق ما شاهدت ” .
ومن الجدير بالذكر، أن قطان أحدثت ضجة على المواقع، بعدما نشرت فيديو في وقت سابق تكلمت فيه للمرة الأولى باللغة العربية مستخدمة لهجة بلدها الأصلي العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا صدمة لجمهور هدى قطان بسبب شكل بشرتها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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