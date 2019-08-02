هل يمكن لمريضة الضغط الزواج والإنجاب؟

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 11:48 مساءً - أجاب استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، على استفسار بشأن إمكانية زواج مريضة الضغط وأن تنجب بعد ذلك، وهل في هذا الأمر خطورة على حياتها؟ وأجاب النمر أنه يمكن لمريضة الضغط أن تتزوج وتنجب وتعيش حياة طبيعية مع الانتظام على الدواء ومتابعة الطبيب المعالج.

كما أجاب النمر على سؤال بشأن رجل كبير في السن أجرى عملية قلب مفتوح ويخرج صديد من جرح العملية ودائمًا يتم تنظيم الجرح ويقول الأطباء: إنه “طبيعي”. وأكد النمر أن هذا ليس طبيعيًّا، بل من مضاعفات العملية المعروفة والنادرة، ولابد من علاج الالتهاب جذريًّا حتى يلتئم الجرح.