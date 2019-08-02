بحركة استعراضية وعفوية.. امل بوشوشة تقفز بروب شفاف في حمام السباحة

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 11:48 مساءً - تداولت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يرصد قفز النجمة الجزائرية امل بوشوشة في حمام السباحة، مرتدية ملابس البحر تحت روب شفاف. وانهالت التعليقات المتغزلة بالفنانة وعفويتها.

وأطلت بوشوشة على جمهورها بإطلالة أخرى ارتدت فيها بنطالاً من قماش الدينم (جينز) والقميص الرياضي الخاص بمنتخب بلادها لكرة القدم، لتشجيعه قبل المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية، والتي فاز بها على منتخب السنغال بهدف من دون رد، ليتوج بطلاً لكأس الأمم الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه.

وتنتظر بوشوشة عرض مسلسل “دولار” من بطولتها الى جانب الممثل اللبناني عادل كرم على شبكة “نتفليكس”.

وهو الجزء الأول من سلسلة “راصور”، من إخراج سامر برقاوي وفكرة محمود إدريس وكتابة هشام هلال وحيدر الصفّار، ومن إنتاج شركة “الصبّاح أخوان”.