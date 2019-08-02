بعد تحولها إلى شقراء.. شاهدوا حليمة بولند تصدم الجمهور بحواجبها

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 11:48 مساءً - أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل بفيديو لها كشف عن شكل حاجبيها، وذلك من خلال فيديو نشرته لمتابعيها من إجازتها التي تقضيها حالياً، وهي منسجمة مع الأغنية وتغني معها.

حليمة بولند أطلت في الفيديو وهي منسجمة مع كلمات الأغنية، إلا أن متابعيها تركوا التعليق على هذا الأمر، وانهالت التعليقات على شكل حاجبيها الغريبين، حيث أطلت بحاجبين سميكين وعريضين من اللون الأسود، رغم أنها غيرت لون شعرها إلى الأشقر.

انهالت التعليقات على فيديو حليمة بولند الذي نشرته على سناب شات، فأخذ بعض متابعيها يسخرون من شكل حاجبيها فكتبوا: “الحواجب ضيم” و”الحاجب يلطم” و”الحواجب رسمته بالفحم” وغيرها من التعليقات من هذا المنوال.

كما حرصت حليمة بولند أن تستعرض أجواء رحلتها لمتابعيها، فأكملت الفيديو وهي تمشي بدلال على جسر عند البحر، وترتدي إطلالة صيفية من فستان منقوش بالورود وقبعة.

وكانت حليمة بولند فاجأت الجمهور باللوك الجديد الذي اتبعته، حيث غيرت لون شعرها إلى الأشقر، وأكملت إطلالتها بوضع العدسات الملونة والمكياج الثقيل. من جهة أخرى، تحرص حليمة بولند على نشر تفاصيل إجازتها أول بأول على حسابها على سناب شات، ومنها كشفها عن ظهور بقع غريبة على جسمها في إسبانيا لا تعرف سببها، ولكنها تشك بشكل كبير أنها ظهرت لها بسبب الحسد.