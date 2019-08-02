"القاهرة السينمائي" يهدي الدورة 41 لروح يوسف شريف رزق الله

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إطلاق اسم الناقد المصري يوسف شريف رزق الله على الدورة الـ41، التي من المفترض إقامتها خلال الفترة بين 20 و29 نوفمبر/تشرين الثاني؛ وذلك تقديراً لما قدَّمه لمدة 32 عاماً، منذ اختياره سكرتيراً فنياً للمهرجان في عام 1987 ثم مديراً فنياً عام 2000، وحتى رحيله في 12 يوليو/تموز 2019.

وقالت إدارة المهرجان إنَّ اللجنة الاستشارية العليا استقرت خلال اجتماعها الأخير على إبقاء اسم الناقد يوسف شريف رزق الله مديراً فنياً للدورة المقبلة من المهرجان، وتكليف نائبه أحمد شوقي بإدارة جميع الأمور الفنيّة المتعلقة بهذه الدورة.

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وصرَّح رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المنتج محمد حفظي، بأنَّ اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله سيظل مرتبطاً بأذهان محبي الفن السابع وجمهور ورواد مهرجان القاهرة السينمائي إلى الأبد، مشدداً على أنَّ مثل هذا الرجل الذي خدم المهرجان بعمره يستحق أكثر من مجرد إهداء الدورة 41 إلى روحه.

وأضاف حفظي أنَّ الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة من القرارات والمبادرات تتضمن استمرار تكريم اسم "رزق الله" في كل دورات مهرجان القاهرة المقبلة وليس الـ41 فقط.

وتابع متحدثاً عن رزق الله قائلاً: "كما تعلمنا منك حب السينما، نتمنى أن نتعلم منك الإخلاص في العمل، والشغف حتى النفس الأخير، إضافة إلى قيم أخرى كثيرة نفتقدها في هذه الأيام".

تخرج الناقد الراحل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ثم التحق بالعمل في وزارة الإرشاد القومي عام 1967، وبعدها عمل في قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) وتدرَّج في المناصب حتى وصل إلى درجة رئيس تحرير، إلا أنَّ عمله في مجال التحرير لم يُبعِده عن السينما التي يحبها فاعتاد كتابة مقالات سينمائية في عدد من المطبوعات.