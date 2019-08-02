تأجيل مهرجان الإسكندرية للأغنية عاما كاملا.. لظرف صحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، الجمعة، تأجيل الدورة الـ16 إلى العام المقبل 2020، والتي كان من المفترض إقامتها خلال الفترة ما بين 22 و26 أغسطس الجاري.

وكشفت إدارة المهرجان، في بيان صحفي، أنَّ سبب التأجيل يعود للظروف الصحيّة الطارئة التي يمر بها رئيس المهرجان المهندس عوف همام، موضحة أنه لن يُقام هذا العام أي حفل باسم مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية أو جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية.

وكانت إدارة المهرجان عقدت، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية، للإعلان عن تفاصيل المهرجان والفعاليات، في حضور المهندس عوف همام، رئيس المهرجان، والشاعر عماد حسن، أمين عام المهرجان.