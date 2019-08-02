جرائم جنسية تهدد آر كيلي بالسجن 200 عام

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رويترزالجمعة 2019/8/2 11:52 م بتوقيت أبوظبي
المغني آر كيلي
دفع المغني الأمريكي آر كيلي ببراءته أمام محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، من اتهامات بإدارته مخططاً إجرامياً لاستخدام نساء وقاصرات لممارسة الجنس معه بعد عزلهن عن أسرهن وفرض سيطرته عليهن بالتحكم في كل أمور حياتهن بداية بما يأكلن وحتى متى يستخدمن المرحاض.
وقال ممثلون للادعاء الاتحادي في بروبلين إنَّ المغني البالغ من العمر 52 عاماً وحاشيته كانوا يدعون النساء والفتيات لما وراء كواليس الحفلات ويبعدوهن عن أصدقائهن وذويهن ويدفعوهن للاعتماد عليهم مادياً.
وذكر أحد المحامين في فريق الدفاع عن كيلي في عريضة قدمها للمحكمة، الأربعاء، أنَّ محبي موكله يتوقون لرفقته، مؤكداً أنَّ تلك الاتهامات ما هي إلا تعبير عن الندم من بعضهن.
ونفى كيلي مراراً ادعاءات بارتكاب جرائم تحرش واعتداءات جنسية لعقود.
ويواجه كيلي مجموعة أخرى من الاتهامات على مستوى اتحادي في شيكاغو التي أمر فيها القاضي بإبقائه رهن الاحتجاز لحين محاكمته، كما يواجه اتهامات أخرى أمام محكمة في ولاية إيلينوي.
وفي حال إدانته بكل الاتهامات الموجهة إليه فستكون عقوبتها القصوى مجتمعة السجن أكثر من 200 عام.
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